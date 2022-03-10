Elbistan’da kontrolden çıkan otomobil devrildi
Elbistan’da kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsünün kazayı yara almadan atlatması ‘verilmiş sadakası varmış dedirtti.’
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2022, 18:42 10.03.2022, 20:30
Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. İdaresindeki 46 ACE 894 plakalı otomobil ile Malatya yönünden Elbistan istikametine ilerlediği sırada Demircilik Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Tavan üstüne devrilen otomobilin sürücüsü İbrahim B. Yoldan geçen diğer sürücülerin de yardımıyla otomobilden çıkartıldı.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazayı yaralanmadan atlatan sürücü ‘Verilmiş sadakası varmış dedirtti.’
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