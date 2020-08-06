Elbistan'da koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yüksek ateş şikayeti ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne mütacaat eden kişide yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan E.T. (97) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Elbistan'da tedavi gören hasta sayısının 150 yi bulduğu bir o kadar hastanın da evde tedavi gördüğü öğrenildi.