Elbistan’da kumarcılara ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir derneklerde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

Yapılan aramada, kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Dernek yöneticisi H.D. (48) hakkında ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve Temin Sağlamak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.