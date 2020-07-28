Elbistan’da kurban kesim alanları belirlendi!

Elbistan’da kurban kesim yerleri belli oldu. Elbistanlılar küçükbaş hayvan ve büyükbaş hayvan kesimi için 8 farklı noktada kesim yapabilecek.

KAHRAMANMARAŞ 28.07.2020, 15:01
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Elbistan’da kurban kesim alanları belirlendi!

Kurban Bayramı ile ilgili geri sayım devam ederken, Elbistan’da kurban kesim noktaları belli oldu. 8 nokta olarak belirlenen kesim yerleri dışında kurban kesimi yapılmayacak.

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürekli denetim yapılacağı belirtilirken, özellikle sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı denetlenecek.

Elbistan genelinde kurban kesim alanları, canlı hayvan borsası batısında bulunan boş arazi, Yeşilyurt Çok Programlı Lise yanı, Yunus Emre Mahallesi pazar yeri, Elbistan Ortaokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi açık pazar yeri, Hocazade Camii önü pazar yeri, eski Ceyhan koleji bahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlkokulu bahçesi olarak belirlendi.

“Pandemi dolayısıyla gerekli tedbirleri aldık”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kurban kesim alanlarında başta Pandemi olmak üzere her türlü tedbirlerin alındığını ifade ederek, “Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi hazırlık gerektiren bir bayram. Biz ilçemiz genelinde vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için ilçe sınırlarımız içinde 8 yer belirlendi. Kesim noktaların tamamında zabıta müdürlüğü ekiplerimiz sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimlerini yapacak. Ayrıca destek hizmetleri müdürlüğümüz dezenfektasyon ve maske dağıtımında bulunacak. Belediye olarak vatandaşlarımızın buralarda kurbanlarını kesmeleri ile ilgili gereken hazırlıkları yapacağız. Halkımızın belirlenen noktalarda kurbanlarını uygun şekilde kesmelerini rica ediyoruz. Elbistan Belediyesi ekipleri bayram boyunca halkımıza hizmet vermek için hazır bekleyecektir. Bu vesile ile başta Elbistanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

#Kahramanamraş #Kurban Bayramı #Aksu Haber #Elbistan #kurban kesim yeri
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