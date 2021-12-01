Elbistan’da kuvvetli fırtına nedeniyle uçan çatı araçların üstüne düştü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle uçan çatı araçlarda hasara yol açtı.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2021, 09:33
Elbistan’da etkisini sürdüren kuvvetli fırtına Kümbet Mahallesi Hisar Sokak üzerindeki ili katlı bir evin çatısını uçurdu.
Fırtınanın etkisi ile yerinden kopan çatı yan taraftaki bir oto lastikçi parkında bulunan kamyonetlerin üzerine düşerek hasara yol açtı.
İşyeri sahibi Yılmaz Yalçın büyük bir gürültünün ardından kontrole çıktığında çatının araçların üzerine düştüğünü gördüğünü söyledi. Yalçın, hasarın ne kadar olduğunun enkazın kaldırılmasının ardından ortaya çıkacağını söyledi.
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