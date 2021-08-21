Elbistan’da lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirildi

Elbistan belediyesince ilçede ürün çeşitliliğini geliştirmek ve tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştırarak çiftçileri de bu yönde kanalize etmek için oluşturulan lavanta vadisinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Tamamlandığında 250 dönümlük lavanta vadisi haline gelecek proje kapsamında 2020 yılı nisan ayında dikilen 50 dönümlük alan üzerindeki fidelerin hasadı yapıldı.

Belediye gelirlerini artırmak ve kent ekonomisine katkı sunacak bir ürünü tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Elbistan Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi Tuba Dilfiruz Tat,ilk hasadın oldukça verimli olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl dikilen lavanta fidanların ilk hasadının yapıldığını belirten tat: “Şuanda 50 dönümlük alandaki lavantanın yüzde doksanının hasadını tamamladık. Farklı bir etapta 30 dönüm alan üzerine diktiğimiz lavantalar da gelecek yıl hasat olmaya başlayacak. Bu sonbaharda da 25 dönüm alanda yeni lavanta bahçesi oluşturacağız. Toplamda 250 dönümlük lavanta vadisi projesi kapsamında dikimlerimizi etap etap gerçekleştiriyoruz.

Hasadını gerçekleştirdiğimiz lavantadan yağ elde etmenin yanı sıra dekoratif bitki olarak kullanacaklarımız da var. Pandemiyle beraber lavantanın önemi ülkemizde de giderek artmıştır. Dezenfektan ürünlerinde kullanılan bitkiler arasında lavanta ön sırada yer almıştır.

Tıbbi aromatik yağ üretimiyle birlikte belediye bütçemize gelir sağlamaya başlıyoruz. Kentimizdeki lavanta üretimi sonucunda kozmetik sektörün dikkatini çekmeye başladık.

İleriki zaman diliminde lavantanın kentin önemli gelir kaynakları arasında yer almasını sağlamak için, çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda fide üretimi yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Elbistan’ın tıbbi aromatik bitki üretimi merkezi olarak anılmasını sağlamaktır.” ifadelerine yer verdi.