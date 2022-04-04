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Elbistan’da merhum Halil Aslan hayrına her gün 10 bin adet ekmek ücretsiz bir şekilde dağıtılacak

Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen günlük 10 bin adet ekmek ve ramazan pidesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Elbistanlı iş insanı ve siyasetçi Halil Aslan’ın hayrına ücretsiz bir şekilde dağıtılacak.

KAHRAMANMARAŞ 04.04.2022, 09:44 04.04.2022, 10:02
Elbistan’da merhum Halil Aslan hayrına her gün 10 bin adet ekmek ücretsiz bir şekilde dağıtılacak

Elbistanlı iş insanı Tuncay Aslan’ın Elbistan Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen günlük 10 bin adet ekmeğin ücretini kendileri ödeyip, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası iş insanı Halil Aslan adına dar gelirli ailelere ücretsiz bir şekilde dağıtılması talebi Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından olumlu karşılandı.


Yapılan görüşmeler neticesinde Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile iş insanı Tuncay Aslan arasında imzalanan mukaveleyle,  halk ekmek fabrikasında üretilen ramazan pidesi ve ekmeğin ücretinin Aslan ailesi tarafından ödenip dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılmasına karar verildi.


Türkiye’nin en ucuz ekmeğinin Elbistan’da üretildiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yapılan bu anlaşmayla da her gün 10 bin adet ekmeğin dar gelirli ailelere ücretsiz bir şekilde ulaştırılacağını söyledi.


Ramazan ayının başlamasıyla beraber bir çok iş insanının çok güzel girişimlerde bulunup, ekonomik imkanlarını vatandaşlarla paylaşmak istediklerini belirten Başkan Gürbüz: “Tuncay Aslan bey de bu konuda çok güzel bir teklifle geldi bize. Yakın bir zamanda hayatını kaybeden rahmetli babasının hayrına halk ekmek fabrikamızın üretmiş olduğu tüm ekmeği satın alıp vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırmamız konusunda bir teklifle geldi. Biz de bunu çok olumlu ve değerli bulduk ve hatta bunun Türkiye geneline örnek teşkil edeceğine inandık. Yapılan üretimin vatandaşlarımıza bu şekilde ulaştırılması sosyal dayanışma ve kaynaşmayı beraberinde getireceği gibi, çokta güzel bir örnek teşkil edecek. Ben bu vesileyle iş insanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını kutluyor sağlıklı sıhhatli bir şekilde bayrama çıkmamızı diliyorum” diye konuştu.


Ramazan ayı boyunca Elbistan Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmek ve pidenin kendileri tarafından satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde ulaştırılacağını belirten iş insanı Tuncay Aslan da: “Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün de tavsiyeleriyle rahmetli babam Halil Aslan’ın hayrına halk ekmek fabrikasında üretilen günlük kapasitesi 5 bin adet olan fakat başkanımız sayesinde10 bine çıkartılan ekmeklerin halkımıza ücretsiz dağıtılması için bir girişimde bulunduk. Hayırlı uğurlu olsun, dar gelirli ailelerimize de afiyet olsun” ifadelerini kullandı.
Anlaşma protokolünün imza töreninde hazır bulunan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ta yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bugün burada rahmetli Halil Aslan’ın hayrına çocukları tarafından halk ekmek fabrikasında üretilen günlük 10 bin adet ekmeğin halka ücretsiz bir şekilde ulaştırılması için anlaşma yapıldı. Dar gelirli ailelerimize her gün 10 bin adet ekmek ücretsiz bir şekilde ulaştırılacak. Bu davranış bizleri ziyadesiyle memnun ve utlu etti. Ramazan ayı olanın olmayana verdiği hayırlı bir aydır. Tuncay Aslan beye bu güzel davranışı için teşekkür ediyor, diğer iş insanlarına da örnek olmasını diliyorum. Allah hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

#Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber
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