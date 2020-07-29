Elbistan’da meydana gelen kavgada bir kişi hayatını kaybetti





Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada bir kişi öldü.

Elbistan’da Orhangazi Mahallesi Şehit Astsubay Zafer Oluk Caddesi üzerinde iki grup arasında sopa ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada Mehmet Kaçmaz (60) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptığı muayenede Mehmet Kaçmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçmaz’ın cenazesi ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada, kavgaya karışan her iki gruptan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.