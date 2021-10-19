Elbistan’da Muhtarlar Günü kutlaması

Elbistan’da ‘Muhtarlar Günü’ dolayısı ile yapılan program Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Muhtarlar günü programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz muhtarlar gününü kutlayıp, başları dileğinde bulundu.