Elbistan’da Muhtarlar Günü kutlaması
2015 yılından beri kutlanan ‘Muhtarlar Günü’ dolayısı ile Elbistan’da muhtar dernekleri tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 15:07
Elbistan’da ‘Muhtarlar Günü’ dolayısı ile yapılan program Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı.
Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
Muhtarlar günü programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla sona erdi.
Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz muhtarlar gününü kutlayıp, başları dileğinde bulundu.
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