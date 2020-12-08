Elbistan’da O Grup Yolu Yenilendi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan Mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunu yeniledi. Muhtarlar, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan’ın Bahçelievler, Hasankendi, Izgın, Balıkçıl, Güvercinlik, Karahüyük, Yapraklı ve Ağlıca mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunda çalışmalar tamamlandı. İlçenin önemli bir güzergahı olan 8 kilometrelik arter tamamen yenilendi. Muhtarlar, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı bölge sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
Birçok Mahalle Kullanıyor
Elbistan Güvercinlik Mahalle Muhtarı Sadettin Genç yaptığı açıklamada, “Diğer mahalle muhtarlarımızla beraber yapılmış olan yollarımızdan dolayı teşekkürlerimizi sunmak istedik. Yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla Izgın, Hasankendi, Balıkçıl, Güvercinlik, Karahüyük, Yapraklı ve Ağlıca köylerinin yanı sıra yaklaşık 20 mahallemiz bu yoldan istifade edecek. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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