Elbistan’da otogar şehir dışına taşınacak, mevcut alan köy garajına dönüştürülecek

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehirler arası otobüs terminalinin başka bir alana taşınarak, mevcut binanın şehir trafiğinin hafifletilmesi için köy garajlarına dönüştürüleceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 23.06.2021, 14:58 23.06.2021, 16:51
Elbistan’da otogar şehir dışına taşınacak, mevcut alan köy garajına dönüştürülecek

Terminaldeki otobüs firmalarının da olumlu yanıt verdiğini belirten Gürbüz, firmaların yıl sonunda yeni terminal binasında hizmet vereceklerini söyledi.
Elbistan şehirler arası otobüs terminali başka bir alana taşınarak boşaltılan bina köy garajlarına dönüştürülecek.


Şehrin değişik noktalarındaki köy garajlarının ve otogarın kent trafiğini olumsuz etkilediğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, terminaldeki firmalara çağrı yaparak kendi terminal binasını yapmalarını istedi.  
Firmaların olumlu yanıt vermesiyle başlatılan çalışmalar doğrultusunda, otogar başka bir bölgeye taşınacak, bina ise kent trafiğinin hafifletilmesi için köy garajlarına dönüştürülecek.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, terminaldeki işletmelerin çağrıya olumlu yanıt vererek, kendi terminal binalarının yapımı için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Köy garajlarının otogar alanına taşınmasıyla kent trafiğindeki yoğunluğun ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirten Gürbüz: “Elbistan terminalimizi inşallah yeniliyoruz. Burada faaliyette bulunan firmalarımız ile bir görüşme gerçekleştirdim. Firmalardan daha nitelikli, hizmet konforu yüksek olan bir terminal binasına taşınmalarıyla ilgili çağrıda bulunmuştum ve bunu yeniledim. 
Firmalar da bu çağrımıza kulak vererek, özellikle Elbistan’ın çevre yolu bağlantısını kullanarak otobüsleri şehir merkezi içerisine sokmadan hareket edecekleri bir terminal arayış içerisine girdiler. 
Şehrimizde rekabet gücü yüksek ulusal firmalarında hizmet vermesi gerektiğine inanıyorum. Elbistan’da hizmet üretmek isteyen bütün firmalar Elbistan’da işletmelerini açabilirler. 
Özellikle köy garajlarımızın, kırsal mahallelerimizin tüm minibüs ve otobüs niteliği taşıyan küçük araçların tamamını Elbistan terminal binasına taşımayı hedefliyoruz. İnşallah Elbistan’da artık küçük otobüs ve minibüs garajlarını kaldırıp tüm garajlarımızı buraya taşıyacağız ve buradan şehir merkezimize ücretsiz hatlar vereceğiz. 
Büyük otobüs firmalarımız da, ulusal nitelikte çalışan firmalarımızı da çevre yolu bağlantılı lokasyonlara taşıyarak artık kent trafiğini rahatlatmayı hedefliyoruz.  Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapmış olduğumuz tüm faaliyetler vatandaşlarımız konforlu ve kaliteli hizmet almasıyla ilgilidir.


Bu çalışmayı yaklaşık 1 yıldır yapıyoruz. Tüm ağır tonajlı araç kullanan firmalarla görüştüm ve kentin içerisinde ağır tonajlı araç istemediğimi belirttim. Çünkü şehir trafiğimizi alt üst eden bu sorunun çözülmesi gerekiyor.
2022 yılı ocak ayına kadar terminal içerisindeki tüm firmaların kendi özel yerlerine taşınması ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Yer tespiti yapan firmalar onay aldıktan sonra çalışmaları bitince yeni terminal binalarına geçecekler.” diye konuştu.


Elbistan şehirler arası otobüs terminalinde işletmecilik yapan Öz Elbistan firma yetkilisi Hüseyin bölükbaşı ve Lider Elbistan firma yetkilisi Güneş Cerit de Elbistan belediye başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederek, yeni terminal binası için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Belediyelerin artık otogar işletmeciliğini bırakmaya başladıklarını belirten Bölükbaşı ve Cerit yaptıkları açıklamada şunları kaydetti: Belediye başkanımız artık belediyenin otogar işletmeciliği yapmayacağını belirterek bize çağrıda bulundu. Otogardan çıkmamız ve kendimize özel çevre yolu üzerinde yer bulmamız gerektiği firmalarımıza iletildi. Biz de belediyemizin bu teklifini kabul ettik. Zaten Türkiye’nin çoğunluğunda firmalar belediyeye ait yerlerde değil de, kendilerine ait otogarlarda bu işi yapıyor. 
Yani biz olalım, başka firmalar olsun, ulusal firmalar olsun artık bu otogarda faaliyet göstermeyecek. Herkesin kendi firmasına ait özel otogarları olacak. Biz de zaten otogar işletmeciliğinin belediyemiz üzerinde bir yük olduğuna inanıyoruz. 


Biz şimdi kendimize özel otogar yapacağımız yerlerin tespitini yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Kısa zaman içerisinde de belediyemizden ruhsat başvurumuzu yapıp inşaatımıza başlayacağız. 
Yıl sonuna kadar yer tespiti ve inşaat çalışmalarımızı başlatmamız gerektiği konusunda belediye bize buradan çıkmamız için süre verdi. İnşaat çalışmalarımız bittikten sonra da bu otogarın tüm firmalara kapatılacağı söylendi. Tabi inşaat çalışmalarımız bitene kadar burada idare edeceğiz ama çok hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamlayacağız. “ifadelerine yer verildi.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #şehirler arası otobüs terminali
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