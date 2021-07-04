Elbistan’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2021, 23:49
Serkan T.'nin kullandığı 46 ABB 529 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan Yolu Doğan Mahallesi Mevkisi'nde Halis E. (32) idaresindeki plakalı kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki Adnan A. (31), İbrahim Z. (11), Rehai R. (27), Muhammed E. (20) ile Halid R.(18) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
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