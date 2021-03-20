Elbistan’da otomobillerin kağıt gibi katlandığı kazada 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2021, 11:38
Elbistan’da A.A idaresindeki 44 EE 499 plakalı otomobil ile, N.K. idaresindeki 34 CEH 717 plakalı otomobil Adnan Menderes Bulvarı üzerinde çarpıştı.
Otomobillerin kâğıt gibi katlandığı kazada her iki sürücü de yaralandı. Araçta sıkışan sürücü N.K. polis ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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