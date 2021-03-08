Elbistan’da özel günde kadınlara karanfil dağıtıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Elbistan’da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elbistan ilçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, ilçe merkezinde kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken önlemleri anlatıp kadınlara karanfil dağıttı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş’ta, kadın kolları üyeleri ile birlikte ilçe merkezinde karanfil dağıttı.

Tıraş 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak: “Kadınlarımızın işi gerçekten çok zor. Erkeklerin kahrını çekmek te hepsinden zor. Allah onların yoklukları göstermesin” dedi.