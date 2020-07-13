Elbistan’da polis denetimi artırıldı!
Elbistan ilçesinde önceki hafta art arda meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgaların ardından emniyet müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini artırdı.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2020, 13:53
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Elbistan’da önceki hafta yaşanan üzücü olayların ardından polisin denetimleri artırıldı.
İlçe genelinde şok uygulamalar yapan polis ekipleri, üst araması ve GBT sorgulaması yaptı.
Gün içerisinde yapılan denetimlerde kurusıkı tabanca, bıçak, kesici ve delici alet ele geçirilen kişiler hakkında işlem başlatıldı.
Polisin şok denetimlerinin sürdürüleceği öğrenildi.
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