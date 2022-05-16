Elbistan’da Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeciliğini M.A’nın yaptığı iş yerinde roma dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 10 Adet (Haç/Sikke/Çanak) ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatt