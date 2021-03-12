Elbistan’da ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu

Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mahkeme izni ile ilçeye bağlı kırsal Sevdilli Mahallesinde M.U. (32) adlı şahsın ikametinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tüfeklere el koyan jandarma, M.U. hakkında işlem başlattı.