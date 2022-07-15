Elbistan’da şehit kabirleri ziyaret edilip dua edildi

Elbistan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ile ilgili ve görevlilerden oluşan heyet, Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’ndaki şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okunup, dua edildi.

Çarşı Atik Camisi’nde de şehitler için mevlidi şerif okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Özkan Demir: “Aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip Fatiha okuyoruz. Akşam da inşallah 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü Elbistanlı hemşerilerimizle birlikte anma ve kutlama fırsatı bulacağız. Ben bu anlamda gün vesilesiyle 15 Temmuz gecesi demokrasisine, cumhuriyetine, devletine milletine kanı ve canı pahasına sahip çıkan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz tarihin pek çok döneminde olduğu gibi devletine ve milletine kanı ve canı pahasına sahip çıkmıştır. Türk milletinin büyüklüğünü, egemenliğin kayıtsız şartsız büyük Türk milletine ait olduğunu bir kez daha dosta düşmana ve bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. O büyük günün kahramanlarını bir kez daha şükranla anıyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de: “15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik gününün kutlu olmasını diliyorum. Bugün şehitlerimizi ziyaret ediyoruz akşam inşallah devletimizin planlamış olduğu programlarla bu günün unutulmamasını sağlayacağız. Aliye Izzetbegoviç’in de söylediği gibi ‘eğer yapılanlar unutulursa tekrarlanır’ dolayısıyla birlik ve beraberliğimizin test edildiği 15 Temmuz’un unutulmaması için biz vatandaşlarımıza bu konuyu tekrar hatırlatacağız. Ogün mücadele eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş da: “ Türk milleti o vatan hainlerine dersini verdi. Türk milleti her zaman vatanına milletine bayrağına sahip olmayanlara bur dersi de vermeye her zaman hazırdır. Bugün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Allah mekânlarını cennet eylesin. Cenabı Allah Recep Tayyip Erdoğan’ın ömrünü uzun etsin. Dünya liderini bir kez daha kutluyoruz. Hep beraber ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız” diye konuştu.