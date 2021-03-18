Elbistan’da şehitlerin kişisel eşyalarının yer aldığı müze açıldı

Elbistan’da Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği tarafından şehitlerin kişisel eşyalarının yer aldığı ‘Şehit Emanetleri Müzesi’ açıldı.



Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki dernek binasında ilçe protokolünün katıldığı tören ile ziyarete açılan müzede şehitlerin üniforma, postal, hatıra defteri, telefon, tespih ve çakmak gibi kişisel eşyaları yer alıyor.



‘Şehit Emanetleri Müzesi’nde vatan savunmasını canından önde tutanların hatıralarının yer aldığını belirten ilçe Kaymakamı Özkan Demir: “Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’müzü icra ediyoruz. Vatan savunmasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bu anlamlı günde Elbistan şehit emanetleri müzemizi açtık. Dernek başkanımızın önerisi ile uzun süredir düşündüğümüz bu projeyi belediye başkanımızın da destekleri ile hayata geçirdik. Şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Elbistan Şehit Gazi Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ragıp Kul’da Elbistanlı şehitlerin kişisel eşyalarının yer aldığı müzenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek: “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, şehitlerimizin emanetlerini oluşturduğumuz müzemizi açtık. Burada büyük ibretler yer alıyor. Vatandaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin de burayı ziyaret ederek vatan sevgisini biraz daha artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.