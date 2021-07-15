Elbistan’da Şehitlikler Ziyaret Edildi

Elbistan’da15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Gül, şehit aileleri ve gaziler derneği başkanı Ragıp Kul’un katılımı ile şehit kabirleri ziyaret edildi.

Kabirlere karanfil bırakılıp dua edildi.

Kaymakam Özkan Demir, Anadolu coğrafyasının kahramanlık destanları ile bilindiğini hatırlatarak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de Türk Milleti’nin kahramanlığıyla bertaraf edildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile yapılan etkinliklere değinip, Türkiye’nin ilelebet var olması için birlik ve dayanışma gücünün üst seviyelerde tutulması gerektiğini söyledi.