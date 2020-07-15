Elbistan’da şehitlikler ziyaret edilip, dua edildi!
Elbistan’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4.yılı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edilip, dua edildi.
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2020, 15:55 15.07.2020, 18:14
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yılında Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Jandarma Komutanı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Müftü Hacı Mustafa Kılınç ile AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sungur ve Mhp İlçe Başkanı Ramazan Kılıç Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile şehitlikleri ziyaret etti.
Elbistan’da ki ilk ziyaret şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine yapıldı, burada yapılan sohbetin ardından iki ayrı mezarlıktaki şehitlikleri ziyaret edildi. Şehitlerin kabrine karanfiller bırakılıp dua edildi.
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