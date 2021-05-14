Elbistan’da silahlı kavga: 1 ölü

Elbistan’da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada Ali Yalçın (46) silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Doğan Mahallesinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yalçın silahla vurularak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Yalçın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Yalçın'ın ölümüne sebep olan silahı kimin ateşlediği araştırılıyor.