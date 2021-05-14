Elbistan’da silahlı kavga: 1 ölü
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 14.05.2021, 00:42 14.05.2021, 01:43
Elbistan’da akşam saatlerinde meydana gelen silahlı kavgada Ali Yalçın (46) silahla vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Doğan Mahallesinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Yalçın silahla vurularak ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Yalçın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Yalçın'ın ölümüne sebep olan silahı kimin ateşlediği araştırılıyor.
16°
açık
Namaz Vakti 14 Mayıs 2021
|İmsak
|03:41
|Güneş
|05:18
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:40
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|35
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|35
|64
|5. West Ham
|35
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|34
|55
|9. Arsenal
|35
|52
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|34
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|35
|41
|14. Southampton
|35
|40
|15. Burnley
|35
|39
|16. Newcastle
|35
|39
|17. Brighton
|35
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Barcelona
|36
|76
|3. Real Madrid
|35
|75
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Real Betis
|35
|54
|7. Villarreal
|35
|52
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|35
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|35
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü