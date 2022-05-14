Elbistan’da silahlı kavgada 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Kerkük Caddesi üzerindeki bir ikametin önünde karşılıklı ateş edilmesi ile meydana gelen olayda, İ. P. (24) silahla vurularak ağır yaralandı.

Yaralı halde otomobile binerek hastaneye gitmeye çalışan İ. P. Bir de trafik kazası geçirdi.

Sağlık ekiplerince Elbistan devlet hastanesine kaldırılan İ. P. Kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çok yönlü araştırma başlattı.