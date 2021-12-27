Elbistan’da sokak hayvanları barınakta toplanıyor

Elbistan Belediyesi sokak hayvanlarının toplanmasına hız verdi.



Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te bir çocuğun köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sokak hayvanlarıyla ilgili çağrıda bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından sokak hayvanlarının toplanmasını hızlandıran Elbistan Belediyesi park, bahçe ve çocuk oyun alanlarından topladığı hayvanları sağlık taramasından geçirip bakımlarını sağladıktan sonra barınakta misafir ediyor.



Son günlerde sokak hayvanları saldırısı haberlerinin artması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Elbistan Belediyesi barınak sorumlusu veteriner hekim Halim Akın, toplanan hayvanların barınakta bakıldığını söyledi.



Vatandaşlardan da destek beklediklerini belirten Akın: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla şehrimizde bulunan özellikle park ve okul çevrelerinde saldırgan nitelik taşıyabilen tehlike arz eden hayvanlar alınarak barınağımıza getiriliyor. Burada uygun şartlarda hayvanların bakım ve beslenmeleri ile parazit aşıları yapılıyor. Uygulamamıza bu şekilde biraz daha hız verdik. Hayvanları ön incelemeden geçirip ilk muayenelerini yapıyoruz. Barınağımızda tedavisi mümkün olmayan hayvanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz.

Barınak görevlisi olarak çalışan Nedim Özplat’ta güne barınakların temizliği ile başlanıp, yem ve su ihtiyaçlarının giderildiğini ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanların tedaviden geçirildiğini söyledi.