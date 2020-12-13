Elbistan’da sokaklar boş kaldı!
Elbistan’da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar bir kez daha boş kaldı.
KAHRAMANMARAŞ 13.12.2020, 12:02
Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte Elbistan bir kez daha hayalet şehre döndü.
Hafta içi saat 21.00 ile 05.00 hafta sonları ise Cuma akşam saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu.
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların yasaklara uyduğu ve ilçedeki cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.
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