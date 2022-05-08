Elbistan’da sopa ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sopa ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 08.05.2022, 09:44
Elbistan’da Hacı Esat Efendi Caddesi üzerinde bir işletmede iki grup arasında meydana gelen sopa ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.
Çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yönlendirildiği olay yerindeki kavga, polisin müdahalesi ile sonlandırılırken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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