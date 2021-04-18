Elbistan’da su kanalına düşen cipin sürücüsü öldü



Elbistan’da kontrolden çıkan cipin su kanalına düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Turan Terzi (48) idaresindeki 06 EU 6105 plakalı cip ile Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinden Pınarbaşı yönüne ilerlediği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Kontrolden çıkan cip, kaldırımdaki ağacı devirerek yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Nöbetçi savcının olay yeri incelemesinin ardından araç su kanalından çıkarıldı. Araçtan çıkarılan Terzi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.