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Elbistan’da su şebekesi yenileniyor! KASKİ girilmeyecek sokak bırakmayacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2022 yılı içerisinde Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İşleri (KASKİ) tarafından Elbistan da ki içme suyu hatlarının tamamının yenileneceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 18.02.2022, 09:42 18.02.2022, 10:20
Elbistan’da su şebekesi yenileniyor! KASKİ girilmeyecek sokak bırakmayacak

Merkeze bağlı 14 mahallede yapılacak olan çalışmaların iki aya kadar başlayacağı öğrenilirken, KASKİ Elbistan’da girilmedik sokak ve cadde bırakmayacak.

AK Parti İlçe binasında yapılan istişare toplantısında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Elbistan KASKİ Müdürü İlker Köşker, Elbistan’a yapılacak bu dev yatırım nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

KASKİ tarafından yapılacak çalışmalar sonrası Elbistan’da alt yapı sorununun uzun yıllar ortadan kalkacağını dile getiren Başkan Gürbüz, nimetle beraber bir külfetinde olacağını söyledi.

İstişare toplantısında ilk olarak söz alan AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Elbistan’da 2022 yılında Elbistan Belediyesi’nin yapacağı yatırımlar, KASKİ tarafından 2022-2023 yılına kadar uzayacak içme su şebekelerinin yapımı ve bunlarla ilgili teşkilatımızla bir istişare toplantısı düzenledik. Belediye başkanımız ve KASKİ müdürümüz de bu konuda açıklamalar yapacak. İnşallah Elbistan’ımızda 2022 yılı yatırımları istişaremiz hayırlı olur. Amacımız Elbistan’a hizmet. İçme suyunda 300 milyon lira gibi bir altyapı çalışması var. Mehmet Gürbüz başkanıma, Hayrettin Güngör başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı değerlendirmede, “2022 ve 2023 yılı içerisinde Elbistan Belediyemizce ve Büyükşehir belediyemizce şehrimize yapılacak olan yatırımlarla ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Birlikte istişare edeceğiz, ortak akıl üretmeye çalışacağız. 2022 yılı kent merkezinde altyapı yatırım yılı olacak. KASKİ Elbistan’da girilmedik sokak bırakmayacak. İçme suyu ile ilgili 14 mahallemizin tamamında bütün şebekeyi yenileyecekler. Bu hummalı bir çalışma. Büyük ve ciddi bir emektir. Atık su arıtma, katı atık bertaraf tesisi, içme suyu, kanalizasyon yatırımları ve onun dışındaki büyükşehrin çevre yatırımlarının Elbistan’daki yaklaşık maliyeti 680 milyon TL. Zannediyorum bu eski kura göreydi, şu andaki yeni rakamları büyükşehir belediyesi temsilcilerimiz ifade edeceklerdir.  Bu vesile ile kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.  Ancak bu bir nimetle beraber bir külfeti de getiriyor.

Her kazı sonrası 20 gün test aşaması var

Doğalgaz çalışmaları ile beraber kazı çalışmalarında ciddi mağduriyetler oluştu. Biliyorsunuz kazıyı yapıyor teknik arkadaşlarımız, arkasından 20 gün bir test aşaması var. Test aşaması bittikten sonra ilgili çukurların üzeri asfaltla kaplanabiliyor. Dolayısıyla oradaki zemin sertleşmesi ve asfalt noktasında 20 günlük bir bekleme süreci var. Bu da teknik anlamda yapmamız gereken bir şey. Gaz verip test ediyorlar. Bunu başarı ile sağladıkları zaman üzerini biz asfaltla kapatabiliyoruz. Bazen hemşerilerimiz şu doğrultuda eleştiriler yapıyor. ‘Yollarımızda bazı yerlerde çukurlar oldu onları doldurulması gerekiyor’ şeklinde. Biz bunu altyapı yatırımı sağlayan kurumlardan takip ediyoruz, denetliyoruz, hatta onların yapamadığı eksik olan yerlerde de Elbistan Belediyesi olarak bunları tamamlıyoruz.

Kent merkezinde yaklaşık 15 metre yol çapının üzerinde kaldırımları ile birlikte 20 metreyi buluyor. 20 metre profilli tüm yollar anakent belediyesine devredilmiştir. Bunlarının tamamının bakımı, onarımı, her türlü yatırım çalışmaları büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Kırsal mahallelerimizdeki grup yolları olarak ifade etmiş olduğumuz yerlerin asfalt yapım çalışmaları da yine büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Doğalgaz yüzde 70 oranda tamamlandı

Doğalgaz çalışması yapan firmamız da yaklaşık yüzde 70’lik kısmını tamamladığını, yüzde 30’luk kısmın ise 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Biz onlardan yatırım programlarını istedik. Ona göre asfalt ve kilit parke programlarımızı da çıkardık. Allah nasip ederse kırsal mahallelerimizde artık kilit parke ile ilgili ihtiyaç bırakmayacağız. Kent merkezimizde kaldırımlarla ilgili sorunları çözeceğiz.

Asfaltta yatırım yapan firmaları beklemek zorundayız

Asfaltla ilgili yatırım yapan firmalarımız var. Bunlar AKEDAŞ, KASKİ, Telekom ve Doğalgaz. Biz bu yatırımlarının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Aksi halde ciddi bir atıl yatırım olur. Altyapısı olmayan yerlerde üstyapı yatırımını yapamayacağız. Üstyapıda sadece yama çalışmalarını yapıp vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini temin etmeye çalışacağız. Yüzde 30’luk bir kısım küçümsemeyin. Cumhuriyet mahallesine henüz girilmemiş, Orhangazi mahallemizin büyük bir kısmına girilmemiş, Güneşli mahallesinde girilmemiş yerlerimiz var. Esentepe, Tepebaşı, Bahçelievler o taraflara hiç girilmedi. Yani aslında o yüzde 30 nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge. Orada da bu çalışmaların yapılması ile birlikte yılsonu itibari ile doğalgazla ilgili sorunlarımızı bitirmiş olacağız. Hangi şehri incelerseniz inceleyin aynı süreçten geçiyor. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bunlar tamamlandığında Elbistan 2023’e değil, 2051’e 2071’e hazır hale gelecek yatırımları ile beraber. Altyapı yatırımcısı kurumların 2022 yılı içerisinde Elbistan’da yapacakları yatırımları detayları ile anlatıp bu konuda sizlerden gelen katkıları da almak istiyorum. Çünkü bizim yatırımlarımızı, teşkilatımız, meclis üyelerimiz, kıymetli hemşerilerimizin vereceği fikirler belirleyecek. Bu arada ben bir anket yaptırdım. Elbistan’da 2022-2023-2024 yılında yapılmasını istediğiniz en öncelikli sorunlar neler? Vatandaşımızın fikri bizim için çok değerlidir. Tüm hemşerilerime ifade etmek isterim ki buradan gelen görüşler doğrultusunda yatırımlarımızı yeniden gözden geçireceğiz, örtüşen yatırımlarımızı hızlıca hayata geçireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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