Elbistan’da sulama problemi çözülüyor!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kavaktepe Barajı ve Adatepe Barajı sulama projeleri sayesinde mümbit toprakların su hasretinin sona ereceğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 05.12.2020, 17:39
Elbistan’da sulama problemi çözülüyor!

Elbistan’da yüz binlerce dönüm araziyi sulayacak Adatepe Barajı sulama projesinin tamamlanması ve Kavaktepe Barajı ile sulama projesinin yapımı için kollar sıvandı. İlçenin doğusunda yer alan birçok mahalledeki 113 bin 420 dekar araziyi sulayacak Kavaktepe Barajı’nın yapımını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) üstlendi.

2021 yılı yatırım programına teklif edilerek 25 yıllık hayali gerçeğe dönüştürecek dev proje 727 milyon TL’ye mal olacak. Projenin bitiş tarihi ise 2025 yılı olarak öngörüldü. Yine, Elbistan için hayati önem taşıyan Adatepe Barajı sulama projesinin de 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. İki proje ile Elbistan’da sulanacak arazi miktarı 200 bin dönümün üzerine çıkmış olacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, her iki baraj ve sulama projesinin, ilçenin kalkınmasında başrolü üstleneceğini söyledi.

Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’na bereket katacak bu projelerin gerçekleşmesindeki katkısından dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür eden Başkan Gürbüz, “Çiftçilerimizin yıllardır özlemle beklediği baraj projelerimizle ilgili müjdeler alıyoruz. Sayın Bakanımızın da destekleri ve girişimleri ile çeyrek asırlık bir hayal daha gerçeğe dönüşecek” dedi.

İlçede sulanabilir alanların artmasının; verimin ve kazancın artması anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“İlçemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan tarım sektörüne yapılacak her yatırım önemlidir. Bir bölge tarımla büyüyecekse, olmazsa olmazı sudur. Her bir köşesinden bereket fışkıran topraklarımıza da inşallah sular gürül gürül akacak, inşallah bunu hep birlikte göreceğiz. Su olmadan tarım olmaz. Su olmadan tarımı sürdüremeyiz. Su, tarımın hayat kaynağıdır. Biz insanımızı doğduğu yerde doyurmak zorundayız. Çiftçimizi de köyünde mahallesinde üretime devam etmesini sağlamak için öncelikli ihtiyaç sudur. Su olursa üretim deseninin çeşitlenmesini sağlarsınız. Böylece, kırsalda kalkınmanın da önünü açmış oluruz. Su olmadan biz rekabetçi tarımı yapamayız. Ovamızın barajlardan akacak su ile buluşmasıyla birlikte verim ve kazanç da artacak. Bunun çarpan etkisini düşündüğümüzde zincirleme bir döngü ile kazanç, diğer tüm sektör ve kesimlere de yansıyacak. Çiftçimiz kazanacak, ilçemiz kazanacak ve ülkemiz kazanacak.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, son olarak, “Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Üretene omuz vererek hep birlikte bölgemizin tarımını daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Baraj ve sulama projelerimiz şimdiden çiftçimize ve ilçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

#Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz #Kavaktepe Barajı #Adatepe Barajı
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