Elbistan’da tarihi eser operasyonu 

Edinilen bilgiye göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elbistan KOM Grup Amirliği tarafından A.K ile oğlu A.K’nın ikametinde ve işyerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 46 adet fişek, bir adet kuru sıkıdan dönme tabanca, 87 adet tabanca mermisi, bir adet detektör ile 216 adet tarihi eser bulundu. Tarihi eserler muhafaza altına alınırken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.