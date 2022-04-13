Elbistan’da tarlasında sürerken hazine buldu

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, KOM Grup Amirliği ile irtibata geçen E.K, tarlasını sürerken bulduğu tarihi eserleri teslim etmek istediği bildirdi.

Ekipler tarafından sayımı yapılan; 73 adet bronz mühür, 396 adet sikke, 21 adet figür, 5 adet yüzük, 6 adet heykelcik, toplamda 501 adet farkı dönemlere ait olduğu değerlendirilen materyaller Elbistan Müze Müdürlüğüne teslim edilerek muhafaza altına alındı.