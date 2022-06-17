Elbistan’da Taşoluk Mevkisinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk Mevkisinde devrilen motosikletin yanında hareketsiz yatan birini gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 19:51 17.06.2022, 20:16
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
İsminin Hasan Y. (65) olduğu belirlenen şahsın motosiklet kullandığı esnada kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yaptığı ve kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Kırsal Yapraklı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Hasan Y.’nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.
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