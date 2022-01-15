Elbistan’da testere hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde A.E’nin (43) ikametinden 1 adet televizyon ile 2 adet ağaç kesme motorunun çalınmasıyla ilgili yapılan ihbarla harekete jandarma ekipleri, kimliklerini tespit ettiği H.E. (16) ve M.Ç.E’yi (16) saklandıkları Kümbet Mahallesinde gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken, yakalanan 2 kişi gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.