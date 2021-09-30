Elbistan’da üretilen ‘cin mısırı’ 26 ülkeye ihraç ediliyor

Elbistan Ovası'nda üretim alanı her geçen yıl artan ve bu yıl 80 bin dönüm alanda ekimi yapılan cin mısırında, 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Hasadına başlanan cin mısırı biçerdöver ile biçilip, kurutma tesislerine gönderiliyor. Silolara depolanan mısır, yurt içinin yanı sıra Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bölgede çiftçilerle sözleşme imzalayıp üretilen mısırı yurt içinin yanı sıra 26 ülkeye ihraç eden firma sahibi ziraat mühendisi Hamit Yıldırım yakın zamana kadar alternatif ürün olarak ekilen cin mısırının bölgede vazgeçilmez ürün haline geldiğini söyledi.

Bölgede mısır üretimi yapan çiftçilerden zeki meşe bin dekar tarım alanında mısır üretimi yaptığını belirterek: “Çiftçiler verimden ve fiyattan memnun olduğu için mısır üretimi bu bölgede fazla oluyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçi Bekir Kerek de: “Emeğimizin karşılığını alıyoruz ama bu yıl masraflar çoğaldı. Gübre fiyatları yükseldi. Mısırın fiyatının da yükselmesini istiyoruz” diye konuştu.

Mısır üreticilerinden Savaş Tekdemir de rekolteden memnun olduklarını ancak girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı mısır fiyatının da biraz daha iyileştirilmesini beklediklerini söyledi.