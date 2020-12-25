Elbistan’da uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde yakalanan kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2020, 16:14
Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde, Gaziantep’ten Elbistan’a uyuşturucu madde getirdiği belirlenen Y.E.’nin üzerinde yapılan aramada 21.85 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E., sulh ceza hakimliğince Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
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