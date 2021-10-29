Elbistan’da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.10.2021, 13:42
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde, Kümbet Mahallesi’nde M.A.’ya ait ikamette yapılan aramada 12 parça halinde satışa hazır toplam 42.62 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen M.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Narkotik ekiplerinin yaptığı diğer çalışmada ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan firari olan M.S. saklandığı bir ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen M.S., Sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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