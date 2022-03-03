Elbistan’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan bir kişi tutuklandı

Elbistan’da ilçe emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptı çalışmada, Cumhuriyet Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti sırasında suçüstü yakalanan D.S. adlı kadının ikametinde yapılan aramada, 0.58 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 500 lira para ele geçirildi.

GBT sorgusunda 2 yıl 6 ay hapis ve 580 tl adli par cezası ile de arandığı belirlenen D.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.