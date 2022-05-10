Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Elbistan ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmada S.İ. isimli şahsın üst aramasında 0.64 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şahsın verdiği bilgi doğrultusunda satıcının kimliğini belirleyen narkotik polisi, Cumhuriyet Mahallesinde S.E. adlı şüphelinin ikametine baskın yaptı.

Yapılan aramada iki parça halinde 1.05 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 2bin 190 liraya el konuldu.

S.İ. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatılırken, S.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.