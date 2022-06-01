Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yapılan Ü.C ve Ö.R.K. adlı şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramada iki parça halinde 0,72 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çalışmayı genişleten narkotik polisi, şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı T.K. adlı şüpheliyi yakalayıp yaptığı üst aramasında da bir parça halinde 1,16 gram metamfetamin, 0,86 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Narkotik polislerince Ö.R.K. adlı şüphelinin Kümbet Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada ebeveyn banyosunda özel donanım yaparak sera oluşturduğu ve hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Saksılarda ekili 9 kök hint keneviri ile yapılan aramada ele geçirilen 25,04 gram kubar esrar maddesi ve 2,53 gram hint keneviri tohumu ile düzeneğe el konuldu.

Ö.R.K. ve T. K. isimli şüpheli şahıslar hakkında 2313 SKM Uyuşturucu Madde Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet ve TCK/188 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alındı.

Ü. C. isimli şüpheli şahıs hakkında TCK/191 Uyuşturucu Madde Kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılıp serbest bırakılırken, gözaltına alınan Ö.R.K. ve T K isimli şahıslar Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak ceza evine gönderildi.