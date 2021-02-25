Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Elbistan’ın kırsal Doğan ve İğde Mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına yönelik istihbari bilgi edinen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 3 aylık teknik takibin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 6 kişi yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Beş ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 gr esrar, 1 gr metamfetamin ile bin 268 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.O.K. (57), İ.A. (50), A.C. (40) tutuklanarak ceza evine gönderildi. Üç şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.