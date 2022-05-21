Elbistan’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Gaziantep ilinden ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Plakası belirlenen araç üzerinde çalışma yapan ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde durdurdukları araç ve içinde bulunan M.Y. (29), A.T. (26) ve Ö.K. (32) adlı şüpheli şahıslar üzerinde yaptıkları aramada toplam 121.38 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Haklarında TCK/188 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanılıp, gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince A.T. ve Ö.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken M.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.