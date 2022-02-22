Elbistan’da uyuşturucu ticaretine 35 yıl hapis ve 74 bin TL adli para cezası
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulunan iki sanık 35 yıl hapis ve 74 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.02.2022, 09:48 22.02.2022, 09:51
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince istihbarı çalışmalar neticesinde 31 mart 2020 tarihinde, Ekinözü yol ayrımında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan B.D. (30) ile H.F.(31)’in yargılanmasına devam edildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, kullanıcı olduklarını ve beraatlarını talep etti.
Sanıkları ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’tan suçlu bulan mahkeme heyeti, B.D.’ye 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 41 bin 240 lira adli para cezası, H.F.’ye 15 yıl 9 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Namaz Vakti 22 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15