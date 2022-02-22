Elbistan’da uyuşturucu ticaretine 35 yıl hapis ve 74 bin TL adli para cezası

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince istihbarı çalışmalar neticesinde 31 mart 2020 tarihinde, Ekinözü yol ayrımında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları sırada yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan B.D. (30) ile H.F.(31)’in yargılanmasına devam edildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, kullanıcı olduklarını ve beraatlarını talep etti.

Sanıkları ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’tan suçlu bulan mahkeme heyeti, B.D.’ye 19 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 41 bin 240 lira adli para cezası, H.F.’ye 15 yıl 9 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezası ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.