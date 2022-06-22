Elbistan’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ticaretinden yakalanan 3 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2022, 14:06 22.06.2022, 14:10
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 4 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G, A.D ile G.S emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. U.T ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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