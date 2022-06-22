Elbistan’da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı 

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 4 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.G, A.D ile G.S emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. U.T ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.