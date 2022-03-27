Uzun ve sert geçen kışın ardından güneşin yüzünü gösterdiği Elbistan’da vatandaşlar soluğu kaynarca gölünde aldı.

Elbistan’da güneşin yüzünü göstermesiyle beraber, vatandaşlar kaynarca gölüne akın etti.

Kimileri yürüyüş yaptı, kimleri ise banklara uzanarak güneşin tadını çıkardı.



Aylar sonra güneşli bir gün gören vatandaşlar, uzun süren kışın stresini atmak için soluğu gölette aldı.