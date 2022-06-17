Elbistan’da yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna 30 yıl hapis cezası
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir şahsı dükkanından çıkarıp zorla telefonunu aldıkları iddiasıyla yargılanan iki sanık 30 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 17.06.2022, 18:07
Elbistan ilçe merkezinde işletmecilik yapan R.G.(22) adlı şahsı işyerinden zorla dışarı çıkarıp telefonunu aldıkları iddiasıyla yargılanan T.B (34) ile S.P.(23)’nin yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar T.B., ile S.P. ve taraf avukatları katıldı.
Mahkemede son sözü sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.
Mahkeme heyeti sanıkları gece vakti yağma suçundan 11’er yıl hapis cezasına, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan da 4 yıl 4’er ay hapis cezası olmak üzere 15’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı.
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