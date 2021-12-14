Elbistan’da yaş sebze ve meyve kurusundan yılda 30 milyon lira gelir hedefleniyor

Elbistan’da yaş meyve ve sebzelerin kurutularak paketlenip ihraç edilmesi için tesis kuruluyor.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesinde tesis inşasını inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bölge üreticisinden tenin edilecek yaş sebze ve meyvelerin kurutulup paketlenerek ekonomiye katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ekonomik daralmanın üretimle aşılabileceğine değinen Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada: “Ekonominin daraldığı şu günlerde biz Elbistan olarak yatırımla büyüme çabası içindeyiz. Değerli yatırımcımızla biz yaklaşık 8 ay önce başlamış olduğumuz süreçte devletimizin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA)’nın katkısıyla beraber bu tesise kısa bir süreç içerisinde sahip olduk. İki buçuk ay gibi bir süreçte kaba inşaatlarını tamamladılar. İnşallah önümüzdeki aylarda üretime başlayacaklar. Burada kurutma ve paketleme tesisi arkasından salça fabrikası yapılacak. Türkiye’nin dördüncü büyük tarım ovası olan Elbistan’da tarımsal üretimi desteklemek adına kararlılık içerisinde olan yatırımcımızı tebrik ediyorum. Hükümetimize de şöyle bir çağrımız olacak, daralan ekonomilerin açılması için sürekli üretim noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi yüreklendirmesi ve bu doğrultuda da çalışma yapan sanayici ve üreticilerimizin önünün açılmasıyla ilgili öncelikle ilçe bazlı teşvik konusunda Elbistan’ın 6.Bölgeye alınması bizim için son derece önemli. Hükümetimizin bu doğrultuda almış olduğu kararlar neticesinde şehrimizi ekonomimizi ve ülkeye yapacağımız katkılarımızı artıracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle ben yatırımcımıza teşekkür ediyorum. Seçimden önce yapmış olduğumuz çalışmalarda hep bunu söylemiştik, ülkenin büyümesi için şehrin büyümesi için yatırım şart. Bu kadar daralan ekonomide yatırım kararı alan üreticimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı hacı kaya da yaptığı açıklamada: “Yaklaşık 3 bin 500 metre kare kapalı alan üzerinde kurduğumuz tesiste yaş meyve ve sebze kurutma ve paketleme yapacağız. Günde 16 ton meyve ve sebze işlemeyi hedefliyoruz. 80 ile 100 kişi arasında istihdam sağlayıp yılda 30 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi yurtiçinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine ihraç edeceğiz” diye konuştu.