Elbistan'da yaşlı kadın eşi tarafından ölü bulundu
Elbistan'da Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Lemanur Kama (65), akşam saatlerinde evinde eşi tarafından ölü olarak bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2021, 10:35 21.02.2021, 11:01
Olay, akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesi, Oğuzhan Caddesi'nde bulunan Merkez Apartmanının 2. katında meydana geldi.
65 yaşındaki Lemanur Kama, akşam saatlerinde yatak odasında eşi tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Lemanur Kama'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin evde yaptığı incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı kadının cenazesi savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.
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