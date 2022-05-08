Elbistan’da yayalar için 5 adımda güvenli trafik uygulaması yapıldı

Elbistan’da polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği programda yayalar için 5 adımda trafik güvenliği etkinliği yapıldı.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ile ilçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Soner Arslan’ın katıldığı etkinlikte sürücüler yaya güvenliği ve trafik kuralları hakkında uyarılırken, çocuklarına da babalarını uyarması için düdük hediye edildi.

Emniyet Müdürü Kayhan konuyla ilgili yaptığı değerlendirme: “7-13 Mayıs trafik haftası münasebetiyle yayalar için 5 adımda trafik güvenliği mottosu adı altında Elbistanlı vatandaşlarımızı bilinçlendirme faaliyetinde bulunduk. Ben buradan sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya davet ediyorum.