Elbistan’da yediemin hırsızları yakalandı  

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Çiçek Mahallesinde yer alan yediemin otoparkından 3 adet motosikletin çalındığını fark eden işletme sahibi U.B (31) jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kısa sürede şüphelilerin eşkalini belirledi. Eşkalini belirlediği şüphelilerin ikametlerinde yapılan armada motosikletleri bulan jandarma ekipleri, M.E (19) ile H.E’yi (19) gözaltına aldı.