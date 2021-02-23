Elbistan’da yerel esnafa destek olmak için ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası başlatıldı



Elbistan’da pandemi sürecinden olumsuz etkilenen yerel esnafın desteklenmesi için Elbistan Belediyesi ile Esnaf ve Bakkallar Odası başkanlığınca ‘Esnafımın Yanındayım’ kampanyası başlatılarak halka yerel esnaftan alışveriş yapılması çağrısında bulunuldu.

Kampanya kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin ilçe merkezindeki yerel esnaftan alışveriş yaptı. Alınan malzemeler Cankulağı Derneği aracılığı ile yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere gönderildi.

Kampanya ile pandemi sürecinde zor günler geçiren yerel esnafa can suyu olmayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlara online veya zincir marketler yerine yerel esnaftan alışveriş yapalım çağrısında bulundu.



Süreç içerisinde belediye olarak esnafa birçok kolaylık sağladıklarını anımsatan başkan Gürbüz yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hükümetimizin pandemi nedeni ile zor günler yaşayan esnafımıza yapmış olduğu kolaylıklar ve destekler ekonomik anamda ciddi kolaylıklar sağladı. Bizlerde bu çalışmalara yerel olarak destek olmak istedik. Online mağazalar veya zincir marketlerin geniş imkanlara sahip olması dolayısı ile yerel esnafın desteklenmesi gereken durumda olduğunu düşünerek bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımıza online alışverişler yerinde alışveriş ile yerel esnafımıza destek olun çağrısında bulunduk.



Biz bugün esnaf ve bakkallar odası başkanı ile tüm idarecilerimizle beraber bütün alışverişlerimizi yerel esnafımızdan yerinde yaptık. Almış olduğumuz malzemeleri de ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bunun bir bereket vesilesi olmasını temenni ediyorum.

Belediye olarak biz pandemi sürecinde esnafımıza kira indirimleri ve vergilerin ötelenmesi gibi birçok kolaylık sağladık.

Esnafımızla el ele verip bunu bir kampanyaya dönüştürüp pandemi sürecinde yerel ekonominin dönmesini sağlayıp bu zor günlerin aşılmasını hedefliyoruz.”

Esnaf ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’de esnafa verdikleri desteklerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti. Şahin: “Alışverişlerimizi yerel esnaftan yaparak zor günleri dayanışma içerisinde atlatmaya çalışalım” çağrısında bulundu.